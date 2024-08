Wanessa Camargo durante do ’Domingo Legal’ - Reprodução de vídeo

Publicado 12/08/2024 09:27

Rio - Wanessa Camargo falou sobre sua expulsão do "Big Brother Brasil 24", após ser acusada de agredir Davi Brito, durante sua participação no quadro "Passa ou Repassa", do "Domingo Legal", no SBT, neste domingo (11). Na atração, o apresentador Celso Portiolli questionou a cantora em relação a desclassificação dela do reality show e perguntou se a atitude foi justa.

"Eu fui de arrasta. Não achei justo. Até hoje não acho, mas com o tempo Deus te mostra que Ele está com você. Ele me mostrou que eu tinha que sair daquela maneira", comentou a filha de Zezé di Camargo.

Os internautas repercutiram a declaração de Wanessa. "O melhor para ela foi ter sido expulsa porque ia ser escorraçada pelo público com recorde de rejeição", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Eu não gostava dela, mas também não achei justo", disse outro.