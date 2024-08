Ludmilla faz show exclusivo para receber jogadoras da Seleção

Rio - Ludmilla, de 29 anos, fez uma apresentação exclusiva do ‘Numanice’, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12), para recepcionar a seleção brasileira de futebol feminino, que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris.

Em um vídeo publicado no Instagram Stories, do Instagram, Lud aparece no local cantando a música ‘Saudade da Gente’ e cumprimenta a jogadora Marta, além de abraçar Kerolin Nicole. Simpática, a cantora fez questão de posar para fotos com as atletas.

“As pretas venceram. Um brinde às nossas medalhistas olímpicas”, escreveu a mulher de Brunna Gonçalves na legenda de uma postagem em que aparece ao lado das jogadoras no palco.

Além de Ludmilla, o evento contou com a presença de figuras como Marvvila, Cacá Bueno e Natalia Guilter.

