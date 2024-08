Nathalia Mastrobiso e o ex-namorado, Supla - Reprodução do Instagram

Publicado 12/08/2024 10:18

Rio - Nathalia Mastrobiso desabafou sobre o término do relacionamento com Supla, filho de Eduardo e Marta Suplicy, em uma série de vídeos publicados no Instagram Stories. A atriz pediu para os fãs pararem de lhe questionar sobre o fim do romance de três anos com o cantor, informou que quer 'virar essa página de sua vida' e afirmou que está fazendo terapia.

"Por favor, não fiquem mais perguntando nada do Supla para mim. Cansei de ser tirada de otária por macho. Pelo bem da minha saúde mental, pelo menos aqui, não (quero) ver este car**ho", iniciou ela. "Quando amo alguém não deixo de amar de um dia para o outro. Sempre defendi o nome na roda, independentemente de qualquer bo**a, e ver o contrário comigo pega muito mal para mim. Não quero mais saber. Querem bajular o cara? Vão lá no perfil dele. É isso, acabou. Quero virar essa página na minha vida", continuou Nathalia, que disse ter muito respeito pela família de Supla.

"Gosto muito de todo mundo lá e muito respeito por tudo o que a gente passou. Mas não quero mais saber dessa pessoa... Homem sendo homem. Não importa a idade. Maturidade é sobre outra coisa e estamos aí, crescendo, ao menos estou a cada dia buscando ser uma pessoa melhor, tentando entender as coisas. Graças a Deus comecei a fazer terapia. Ao menos tenho certeza de quem sou, tenho controle sobre mim e sobre as coisas que eu faço. Sei que sou uma pessoa muito legal e da hora, independentemente de qualquer coisa. O importante é sabermos quem somos, o resto f**a-se. Homens façam um favor para a sociedade e façam terapia também", finalizou.

Na rede social, Nathalia também publicou algumas imagens de livros, CD e outros itens que ganhou de Supla. "Primeira vez que fui na casa do cara ganhei um livro dele, um CD, um boneco e uma camiseta. Fiquei até na dúvida se eu tinha ido para tietar ou beijar na boca. Ainda bem que não deu tempo de eu sair nisso daí. Credo. Já basta os mil clipes. Está bom demais", escreveu.



Nas redes sociais, Supla ainda mantém as fotos com a atriz. Entre as publicações, há um vídeo dele cantando a música "Ela É a Mastrobiso", em homenagem a Nathalia e lançada no último Dia dos Namorados.