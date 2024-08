Sandy publicas novas fotos em rede social - reprod. Instagram/Brunno Rangel

Publicado 12/08/2024 08:46 | Atualizado 12/08/2024 08:48

Rio - Sandy, de 41 anos, se emocionou com uma matéria exibida no "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (11), sobre a pequena Liz, de três anos, uma das vítimas de um acidente aéreo de Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9). A mãe da menina, Adriana Ibba, relatou que a filha era fã da cantora e amava a música "Areia".

"Muito, muito comovida com a história que apareceu no "Fantástico" da pequena Liz, que gostava tanto de "Areia"… Meu peito se esmaga só de pensar na dor dessa mãe. Que Deus conforte o coração da Adriana e de todos que perderam entes queridos nessa tragédia tão triste", afirmou a artista.

O dominical exibiu um vídeo em que Liz aparecia com a mãe no carro cantando "Areia". "Quando ela entrava no carro, ela falava assim: mamãe, coloca Sandy? E era a música 'Areia'", relatou Adriana. "E hoje se você for parar para prestar atenção na letra. 'Tenho fragmentos de uma vida com você e tantos intervalos só, de longe mas querendo crer, tudo do seu tempo'", comentou a mãe da vítima.

Poliana Abrita se emociona

Ao anunciar as crianças que estavam entre as vítimas da queda da aeronave, a apresentadora Poliana Abrita se emocionou e ficou com a voz embargada. "Duas crianças estavam entre as vítimas. Liz [3 anos] ia passar o Dia dos Pais em Florianópolis... Desculpa. Joslan (5 anos) estava com a mãe e a avó a caminho da Venezuela, país de origem da família. Desculpa", afirmou ela.

