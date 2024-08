Imagens da aeronave caindo foram registradas por moradores da cidade paulista - Reprodução/Redes sociais

Publicado 09/08/2024 14:49 | Atualizado 09/08/2024 16:23

Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu nesta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). A Prefeitura de Vinhedo confirmou que não há sobreviventes.

O acidente aconteceu em uma área residencial, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Imagens do acidente foram compartilhados por pessoas que estavam próximas ao local.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) confirmou uma coletiva de imprensa às 17h30 desta sexta-feira, 9, sobre o acidente aéreo. O porta-voz será o chefe da Cenipa, Brigadeiro do Ar Marcelo Moreno.



O Governo do Estado de São Paulo informou que equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil estão no bairro Capela, em Vinhedo (SP), atendendo a ocorrência. O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), está retornando ao estado e seguirá para o município de Vinhedo para acompanhar o trabalho das equipes.



Em sua conta do X (antigo Twitter), o governador Tarcísio de Freitas prestou solidariedade às vítimas da tragédia e afirmou que o governo de SP irá "prestar todo o suporte e divulgar todas as informações necessárias".

Equipes do Corpo de Bombeiros, @PMESP e @defesacivilsp já estão no local da queda do voo 2283- avião PS - VPB, da VOEPASS Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde em Vinhedo. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024

VoePass se manifesta

Em nota, a VoePass, responsável pela aeronave, afirmou que "acionou todos os meios para apoiar os envolvidos". A empresa também disse não saber o motivo do acidente ou a situação atual das vítimas.

"A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores", escreveu.