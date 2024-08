Bombeiros foram ao local resgatar vítimas - Paulo Pinto/Agência Brasil

Publicado 10/08/2024 09:16 | Atualizado 10/08/2024 10:37

Em meio às lágrimas e em busca de consolação, já no início da noite desta sexta-feira (9), familiares das vítimas do acidente aéreo com o avião da Voepass foram levados para um hotel em Cascavel, no Paraná, de onde partiu a aeronave. O voo tinha o aeroporto de Guarulhos/SP como destino, mas acabou caindo em Vinhedo, no interior paulista.

No hotel, os parentes das vítimas receberam informações sobre os próximos passos da investigação para liberação dos corpos. Policiais científicos do Paraná já começaram a recolher amostras de perfil genético, além de documentações odontológicas e médicas das vítimas.



Os parentes das vítimas permaneceram no hotel durante toda a tarde, desde quando começaram a receber as primeiras informações sobre a queda da aeronave, por volta das 13h40. No avião estavam 58 passageiros e quatro tripulantes.



Entre aqueles que foram até o aeroporto estava o motorista Ivair Lino de Pontes. Sua irmã, Maria Valdete Bartnick, e o cunhado Renato Bartnick estavam no avião que caiu em São Paulo. "Meu Deus do céu! A gente não espera uma coisa dessa, é trágico", disse, bastante emocionado.



Perito criminal de Foz do Iguaçu designado para reforçar os trabalhos em Cascavel, Raul Lessa explicou que a identificação vai depender de cada caso. "Em alguns casos, a papiloscopia ainda consegue fazer identificação, mas, nos casos que não conseguir, serão pela arcada dentária, que é mais resistente a um acidente aéreo, ou caso contrário com o DNA", disse.



O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) foi até Vinhedo acompanhar os desdobramentos do acidente aéreo. "Pegamos sangue dos familiares para adiantar o trabalho da Polícia Científica de São Paulo", disse.



Os corpos das vítimas serão deslocados para o IML de São Paulo onde serão realizados exames, como os de DNA e de arcada dentária. Pelo menos oito servidores e profissionais ligados diretamente ao governo do Paraná morreram no acidente.