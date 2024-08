Tratando câncer, Fabiana Justus celebra permissão médica para se exercitar - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/08/2024 13:24 | Atualizado 12/08/2024 13:27

"Meu médico (cirurgião) me liberou para exercícios! 'Uhu'! Meu prédio tem poucos moradores, e nesse horário ninguém vai para a academia. Então, criei coragem para fazer uma esteira", escreveu a filha de Roberto Justus nos stories do Instagram.

A influenciadora é filha do empresário Roberto Justus com Sasha Cryzman. Em abril deste ano, ela fez o transplante de medula óssea . No início deste mês, Fabiana celebrou os 100 dias da realização do procedimento, comemorando sua recuperação e progresso. Todas as etapas do seu tratamento têm sido registradas nas redes sociais.