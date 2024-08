Fabiana Justus mostra como ficou a cicatriz no pescoço - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 18:20

Rio - Fabiana Justus usou as redes sociais para mostrar aos seguidores, nesta sexta-feira (2), como ficou a cicatriz em seu pescoço após passar por uma cirurgia para a retirada de nódulos na tireoide. Nos Stories, do Instagram, a influenciadora também falou um pouco sobre os próximos passos de sua recuperação.

"Meu médico tirou o curativo e dá para ver a cicatriz. Tem uma cola aqui, por cima, que ele falou que vai saindo no banho. Em volta está vermelho por causa do esparadrapo do curativo. Enfim, minha pele é bem sensível", disse ela, que recebeu alta na manhã desta sexta-feira (2).

"Achei bem boa", escreveu ela sobre a aparência da cicatriz. Fabiana contou também que prefere ficar sentada, com a cabeça apoiada em um travesseiro, para não sentir dor. "[O médico] falou que nos próximos dias já deve parar de doer. Ele falou que realmente estava lá profundo e não tinha que fazer. Tinha que tirar, né?", contou.

A influenciadora, que é mãe das gêmeas Sienna e Chiara, de 5 anos, e de Luigi de 11 meses, revelou que as meninas estão aos cuidados dos avós paternos enquanto ela se recupera. O pequeno está com ela, no entanto, Fabiana não poderá pegar ele no colo por 14 dias.

"As meninas estão lá na casa dos meus sogros, e o Luigi está aqui comigo, só que eu não posso pegar ele colo por 14 dias. Eu posso pegar no colo sentada, mas eu não posso pegá-lo no colo em pé, porque eu não posso pegar peso. Eu não posso fazer ginástica, então vou ficar mais de molho esses dias e ele não vai entender nada, porque ele é um grude comigo. Meu médico falou que depois de 14 dias eu posso até virar de cabeça para baixo, plantar bananeira, o que eu quiser", disse.