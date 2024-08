Deborah Secco e Hugo Moura - Reprodução/Instagram

Deborah Secco e Hugo MouraReprodução/Instagram

Publicado 02/08/2024 15:56 | Atualizado 02/08/2024 15:58

Rio - Deborah Secco, de 44 anos, falou pela primeira vez como foi terminar o casamento de nove anos com Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor, de 8. O casal anunciou a separação em abril deste ano.

fotogaleria

Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz abriu o coração: "A separação foi a coisa mais difícil que já vivi na vida inteira. Eu sou filha de pais separados e ainda me dói a ruptura da minha família. Hoje, entendo que meus pais ficaram muito mais felizes para serem mãe e pai melhores após se separarem".



Deborah optou pelo silêncio e justifica essa decisão como uma forma de proteger a filha. "Continuamos nesse momento de entendimento, ressignificando as coisas, sempre trazendo também para minha filha que eu e o Hugo, aconteça o que acontecer, estaremos juntos por ela, nos amando. A gente não está mais casado, mas Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida".

Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz abriu o coração: "A separação foi a coisa mais difícil que já vivi na vida inteira. Eu sou filha de pais separados e ainda me dói a ruptura da minha família. Hoje, entendo que meus pais ficaram muito mais felizes para serem mãe e pai melhores após se separarem".Deborah optou pelo silêncio e justifica essa decisão como uma forma de proteger a filha. "Continuamos nesse momento de entendimento, ressignificando as coisas, sempre trazendo também para minha filha que eu e o Hugo, aconteça o que acontecer, estaremos juntos por ela, nos amando. A gente não está mais casado, mas Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida".

Ela afirma ainda que não existe um motivo específico para o fim da relação. "As pessoas querem uma resposta clara para o término, mas no nosso caso não tem. São respostas profundas. Precisamos cuidar do que mais nos importa, que é o bem-estar da Maria. Queremos que ela passe por isso da forma mais tranquila, amorosa e silenciosa possível", finalizou.