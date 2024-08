Ana Castela lança música em homenagem ao primo - Marcel Bianchi / Divulgação

Publicado 02/08/2024 14:59 | Atualizado 02/08/2024 15:00

Rio - Ana Castela lançou a música "Menino do Laço Comprido", que faz parte do projeto "Herança Boiadeira", nesta sexta-feira (2). A canção, em homenagem ao primo da Boiadeira, Luiz Gustavo, e às raizes do interior, já está disponível em todas as plataformas digitais.

fotogaleria

"Escrevi essa música para meu primo que sempre foi meu parceiro na fazenda, vivemos muitas histórias ao longo da vida, ele laçava e por isso o nome da canção, espero que outras pessoas também possam se sentir homenageadas", afirma a cantora.

A música foi composta por Ana e os amigos, Mateus Felix, Leo Souzza, Julya Delfino, Maryana Delfino e Thiago Marcelo. O single é dançante e promete animar os fãs. A canção ganhou clipe e mostra imagens de Ana e o primo dançando juntos durante a gravação do DVD.

Assista ao clipe: