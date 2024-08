Marido de Bia Souza, medalhista do primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas em Paris, vibrou a vitória - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 21:52 | Atualizado 02/08/2024 21:56

Rio - Daniel Souza, marido de Beatriz Souza, medalhista do primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas 2024 , no judô, assistiu à final da competição pela TV e vibrou em vídeo que postou nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (2). A exaltação do ex-atleta de basquete foi tanta, com gritos e palavrões, que viralizou nas redes sociais.

"O maior fã da Bia Souza é o próprio marido dela", brincou um perfil.

O ex-jogador de basquete anunciou a mudança de carreira em junho do último ano. "Hoje, inicio um novo ciclo na minha vida. Como no basquete tive os melhores professores, nessa minha nova jornada não seria diferente. Depois de alguns meses de estudo e me preparando para ser um excelente profissional, me formei em LIFE COACH", contou Daniel.

Nas gravações compartilhadas do vídeo, os internautas também se empolgaram com a conquista e com a animação do marido da judoca. "Deus me livre não ser brasileiro", disse um. E outro declarou: "Até eu que não sou marido fiquei assim". Mais uma elogiou: "Nada como ter um marido que torce pelas suas conquistas".

Bia venceu a israelense Raz Hershko na categoria acima de 78kg do judô. A atleta de 26 anos já tinha sido eleita a melhor judoca de 2023 pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).