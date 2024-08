Bárbara Evans mostra barriga após cirurgia plástica - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 20:36

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais para compartilhar o resultado das três cirurgia plástica que fez ao mesmo tempo há quase dois meses. Nesta sexta-feira (2), a influenciadora mostrou como está a cicatriz e o formato do corpo nos Stories, do Instagram.

"Olha aqui a finura da cintura, gente. Dá para crer? Tem que ficar com o negocinho [curativo] de umbigo, porque fecha, né? Fez umbigo novo. Oh, cicatriz, clareando. Não vai dar nem para ver, mas, lembrando, não tem nem dois meses que eu fiz, então é assim mesmo. Eu ainda estou bem roxa e eu já sou roxa, então vai demorar pra sair", disse ela enquanto mostrava a barriga.

Bárbara também aproveitou para mostrar a evolução do peso. Antes de passar pelas cirurgias de abdominoplastia, mamoplastia e lipoaspiração, ela pesava 63 kg. Atualmente, ela já está com 55,8 kg, totalizando a perda de 7,2kg.