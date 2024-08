Marília Mendonça, Maiara e Maraisa - Leo Franco / AgNews

Publicado 02/08/2024 18:01

Rio - A dupla sertaneja Maiara e Maraisa falaram, nesta quinta-feira (1°), durante um show em Nerópolis, em Goiás, sobre a grande amiga, a cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo.

O discurso das cantoras foi interpretado como uma indireta por terem recusado participar da apresentação "This Is Marília Mendonça", no Allianz Parque, em São Paulo, que será um tributo para a artista."O recado que quero deixar aqui hoje: todos os dias que você colocar um CD, DVD ou música da Marília, cada um faz a homenagem do jeito que achar melhor, cada um tem um jeito de reverenciá-la. Quem sempre melhor homenageia a Marília é o povo", disse Maiara.