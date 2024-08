Virginia Fonseca planeja reformar closet após mudança - Reprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 16:56 | Atualizado 02/08/2024 16:58

Rio - Virginia Fonseca se mudou para a sua nova mansão em Goiânia, Goiás, na última segunda-feira (29) e já pediu um novo projeto para reformar o seu closet. Nesta sexta-feira (2), a apresentadora contou no Stories do Instagram que o espaço não é suficiente para guardar todas as suas roupas, sapatos e acessórios.