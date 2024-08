Latino conta dificuldades que passou em voos e diz ter fobia - Reprodução / Instagram

Latino conta dificuldades que passou em voos e diz ter fobiaReprodução / Instagram

Publicado 02/08/2024 18:06 | Atualizado 02/08/2024 18:15

Rio - Latino, de 51 anos, relembrou dois dos piores momentos que já passou em voos, nesta sexta-feira (2), e contou que tem medo de voar. O cantor estava a caminho de Recife, em Pernambuco, para fazer um show privado, e notou que alcançou a marca de 4 mil viagens de avião, tanto no Brasil quanto fora do país, ao longo dos seus 30 anos de carreira.

"Quem aí tem fobia de avião (assim como eu) e não tem como evitar?", ele lançou o questionamento para os seguidores.

fotogaleria

Latino contou que, mesmo depois de tantas viagens, ainda fica apreensivo ao voar: "Eu continuo com aquele friozinho na barriga e aquele 'medinho' que sempre temos ao decolar e aterrissar".



"Mas, ainda que tenha fobia, eu já passei por altos e baixos - literalmente - nos voos. Me recordo de dois episódios marcantes", o artista escreveu na legenda da postagem no Instagram. E começou a compartilhar as histórias: "Um dos piores momentos da minha vida, no qual tive que aterrissar em Redenção do Pará, com uma das turbinas do jato em chamas", e disse que teve que fazer um pouso forçado em um território indígena. "Foi terrível!", confessou.

Na segunda ocasião, o "perrengue" foi um pouco diferente: "A outra foi uma viagem de show para Brasília em que a turbulência foi tanta que quase batemos com a cabeça no teto por conta de uma forte chuva de granizo. Duas pessoas ficaram feridas, mas, graças a Deus, nada de mais grave".