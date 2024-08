Davi Britto e musa do Boi Garantido, Tamires Assis - Reprodução

Davi Britto e musa do Boi Garantido, Tamires AssisReprodução

Publicado 02/08/2024 19:12 | Atualizado 02/08/2024 19:22

Rio - A Justiça do Amazonas concedeu uma medida protetiva para Tamires Assis, nesta sexta-feira (2) após suposta ameaça de Davi Brito, com que viveu um breve romance recentemente. A musa do Boi Garantido também alega ter sofrido violência psicológica do campeão do "Big Brother Brasil 24".

fotogaleria

Em nota enviada ao DIA, a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul, informou que "uma mulher de 34 anos solicitou medida protetiva em face de um homem de 21 anos, alegando ter sofrido violência psicológica e ameaças. O Poder Judiciário acolheu o pedido e concedeu as medidas solicitadas. O caso segue sob investigação e mais informações acerca do caso não poderão ser divulgadas no momento".

No Instagram, a assessoria jurídica de Davi publicou uma nota oficial sobre a suposta agressão e afirmou que as ameaças não passam de uma notícia falsa. "Gostaríamos de esclarecer a todos sobre a recente notícia falsa que tem circulado envolvendo o seu nome. Esta informação é totalmente infundada e carece de qualquer base factual", iniciou a equipe.

"Estamos tomando todas as medidas legais cabíveis para identificar e responsabilizar os responsáveis por esta difamação. Davi Brito reafirma seu compromisso com a verdade e a transparência, e lamenta profundamente que informações equivocadas estejam sendo divulgadas, causando confusão e possíveis danos à sua reputação. Contamos com a compreensão e apoio de todos durante o processo de averiguação. Qualquer nova informação será comunicada por meio de nossos canais oficiais", finalizou.

Relembre o breve relacionamento dos dois