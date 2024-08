Ana Hickmann e Edu Guedes anunciam canal de culinária no Youtube - Divulgação

Publicado 02/08/2024 14:38 | Atualizado 02/08/2024 14:48

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, e Edu Guedes, de 49, anunciaram nesta semana, dois projetos em conjunto: um canal no YouTube e o lançamento de uma marca. Intitulado 'Casa Gialla di Ana Edu', o projeto, lançado nesta sexta-feira (02), e traz vídeos de receitas, decoração e a vida na fazenda.

"Sejam bem-vindos à Casa Gialla di Ana Edu!!! Felicidade define em compartilhar com vocês esse projeto tão especial. Estamos começando uma jornada incrível que une nossas paixões: culinária, decoração, mesa posta, vida na fazenda e muito mais", disse Ana em seu Instagram

Recentemente, o casal anunciou o noivado durante uma viagem a Portugal. Eles estão juntos desde janeiro deste ano, mas oficializou o namoro em público em março, depois da apresentadora anunciar o fim do casamento com o ex-marido Alexandre Correa.