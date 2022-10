Patrick Abrahão foi preso na manhã desta quarta-feira (19), em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste - Reprodução / TV Globo

Rio - O empresário Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, foi preso na manhã desta quarta-feira (19), por agentes da Polícia Federal, no condomínio de luxo onde mora, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, como desdobramento da Operação La Casa de Papel, executada em conjunto com a Receita Federal e Agência Nacional de Mineração (ANM). A investigação da PF aponta que o empresário tem participação em um esquema de pirâmide financeira que atua em mais de 80 países e causou prejuízo de R$ 4,1 bilhões a, pelo menos, 1,3 milhão de pessoas.



De acordo com informações da Polícia Federal, Patrick é investigado por ser um dos responsáveis pela suposta empresa de investimentos Trust Investing, um esquema de pirâmide usado para cometer crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.



A Trust Investing oferecia para os clientes planos de investimentos com valores que iam desde 15 até 100 mil dólares, prometendo ganhos exorbitantes de até 20% ao mês e quase 300% ao ano. O lucro seria obtido supostamente através de transações no mercado de criptoativos realizadas por profissionais que atuavam na empresa. A organização também incentivava que os clientes captassem novos investidores para o esquema.

Ainda segundo a PF, "as redes sociais passaram a ser inundadas por milhares de reclamações em inúmeros sites, dezenas de páginas sociais e grupos criados no Brasil e em outros países, buscando recuperar o dinheiro investido, tudo sem sucesso”. No portal Reclame Aqui, dedicado a reclamações de consumidores, foram efetuados mais de 100 registros contra a Trust Investing, relatando o "sumiço do dinheiro" e "impossibilidade de sacar qualquer quantia há mais de seis meses".



Além de Patrick, outros cinco mandados de prisão e 41 de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande (MS) com alvos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. A justiça também determinou o bloqueio de $20 milhões de dólares, além do sequestro "de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas".

Na redes sociais, onde Patrick possui mais de três milhões de seguidores, o empresário costumava ostentar uma vida luxuosa e publicar fotos ao lado de famosos e líderes religiosos. Ele também publicava conteúdo motivacional e instruções incentivando pessoas a investir em criptomoedas.

O DIA tenta contato com a defesa do empresário. O espaço está aberto para manifestação.