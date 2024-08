Danton Mello - Pablo Rosa

Publicado 13/08/2024 06:00

Rio - Danton Mello, de 49 anos, é um rosto conhecido pelo público desde a década de 1980, quando iniciou a carreira artística fazendo comerciais, com apenas cinco anos. Desde então, possui um currículo extenso que inclui novelas, filmes e peças. Prestes a completar 40 anos desde que estreou na TV Globo em sua primeira novela, "A Gata Comeu (1985)", o ator e dublador avalia sua trajetória e reflete sobre a 'felicidade' de comemorar a data integrando o elenco do próximo folhetim das seis, "Garota do Momento".

"Estou muito feliz de voltar às novelas... E também estar no ar durante o período de 2025, que é quando comemoro 40 anos de 'A Gata Comeu', minha primeira novela. Com muita história, muitas novelas, muitos filmes, muitas peças e estar de novo (no ar) e poder celebrar 40 anos depois do meu primeiro trabalho na Globo", diz o artista, que não entra em detalhes sobre seu personagem no folhetim de Alessandra Poggi. "Fico muito feliz por estar em uma novela tão boa, não posso dar spoiler ainda, mas com temas muito interessantes, um elenco incrível e bem escrita. Estou animado", frisa.

O artista ressalta que não tem preferência de onde atua e destaca o 'orgulho' por integrar diferentes projetos. "Eu sou um artista formado trabalhando, né? Nunca estudei...Fui uma criança nesse ambiente, no mundo artístico, que foi aprendendo, observando, se arriscando, errando e fazendo. Então, assim, gosto de fazer um pouco de cada. Então, hoje, quando olho para trás, vejo que tenho uma carreira muito equilibrada. Ela é bem dividida em novelas, em séries, em filmes, em teatro. É isso que acho bacana aqui, sabe? De poder realmente estar sempre me entregando em várias áreas. Todo trabalho que faço, para mim, é um aprendizado. Apesar de hoje eu ser um veterano, ainda me considero uma pessoa jovem", afirma.

Danton, que deu vida ao pequeno Cuca em sua primeira novela, fala sobre o reconhecimento que recebe até os dias atuais. "Até hoje as pessoas lembram do 'Cube dos Curumins', que tinham as crianças, que era o núcleo infantil da novela (A Gata Comeu). Então, marcou muito. Até hoje tem encontros, fãs que se encontram na Urca. Uma novela que marcou uma geração, realmente", conta.

Inversão de papéis

Se no início da carreira, o ator costumava interpretar filhos de grandes nomes da teledramaturgia, atualmente, ele é visto na figura paterna. "Eu relembro a minha história. Eu fui filho durante muitos anos. Fui filho de Nuno Maia, de Antônio Fagundes, de Jonas Bloch, e tantos outros artistas maravilhosos. E, de repente, num dado momento da minha vida, passei a ser o pai. Quando eu me tornei pai como personagem, eu sempre tive essa preocupação, de estar atento. Porque tive artistas incríveis me ajudando, me aconselhando, me apontando os caminhos. Eu tento ser para eles isso também. É muito emocionante".

Ele, então, entrega como é a troca de experiências com os colegas de elenco mais jovens. "É muito lindo ter essa troca com eles, porque, como eu falei, eu também aprendo com eles porque é uma nova geração. É uma troca e um aprendizado. E espero conseguir passar para eles um pouco do que eu aprendi também ao longo desses anos e ter uma parceria linda com eles. Porque são cenas lindas. Então a gente vai ter muita diversão pelos próximos nove meses. Muita troca".



Apesar de tantos trabalhos ao longo dos anos, Danton revela algo que ainda não fez, mas sente desejo. "Eu tenho muita vontade de dirigir. Tenho muita vontade de inverter os papéis, de ir para o outro lado. Não sei se de uma câmera, ou uma coxia. Mas eu tenho vontade de experimentar. Produzir, dirigir, contar uma história criada por mim".

Sucesso em "Justiça 2"

Um dos atores convidados da série "Justiça 2", do Globoplay, o artista recebeu elogios ao dar vida ao personagem Abílio, um homem marcado por tragédias. "Eu sou pai também e eu não consigo imaginar, na verdade, tive que imaginar essa dor. E foi muito dolorido. Muito mesmo. Foi um trabalho muito intenso. A série traz personagens realmente muito intensos. Muito fortes. Mas o Abílio realmente era. Era algo muito profundo. Um viúvo, um homem solitário, introspectivo, fechado, que perde o filho. Foi um mergulho realmente. Uma coisa realmente forte. Mas eu estava muito entregue. Muito à vontade", avalia.

Nas telonas

Além das novelas, o ator também se prepara para voltar aos cinemas com os filmes "Mãe Fora da Caixa" e "Perfeitos Desconhecidos". O primeiro, com previsão de estreia para setembro deste ano, é uma versão para as telonas da comédia estrelada pela atriz Miá Mello nos palcos. "Era um monólogo que conta as aventuras e os perrengues de uma mãe de primeira viagem. É um projeto que ela [Miá Mello] fez e que fez muito sucesso no teatro", conta. Já o segundo, com previsão de chegar aos cinemas em novembro, conta a história de amigos que descobrem que talvez não se conhecem tão bem. Com direção de Julia Jordão, os atores Fabrício Boliveira, Sheron Menezzes, Débora Lamm e Giselle Itié também fazem parte do elenco.

Vida pessoal

Pai de Luisa, 23, e de Alice, Danton é casado há 11 anos com Sheila Ramos e gosta de passar os momentos de descanso ao lado da família. "(Gosto de) ver filmes e séries com a minha esposa e com as minhas filhas. Elas (filhas) moram fora do Brasil e às vezes me indicam alguma coisa que estão 'maratonando'", conta. São-paulino de coração, quando está na capital paulista, onde mora, aproveita para ir ao estádio.



*Reportagem da estagiária Mylena Moura, sob supervisão de Isabelle Rosa