Pedro, do Flamengo, anuncia nascimento das filhas gêmeas - Reprodução / Instagram

Pedro, do Flamengo, anuncia nascimento das filhas gêmeasReprodução / Instagram

Publicado 13/08/2024 13:44 | Atualizado 13/08/2024 13:55

Rio - Pedro Guilherme, do Flamengo, anunciou o nascimento das filhas gêmeas, Isabela e Antônia, fruto do relacionamento com Fernanda Nogueira. Através das redes sociais, o jogador contou que as bebês chegaram ao mundo na última segunda (12) e compartilhou fotos do momento especial.