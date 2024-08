Bob Rum, dono do hit ’Rap do Silva’ - Matheus/ Oeste Filmes

Bob Rum, dono do hit ’Rap do Silva’Matheus/ Oeste Filmes

Publicado 20/08/2024 17:57 | Atualizado 20/08/2024 18:28

Rio - Um dos pioneiros do funk carioca e dono do hit "Rap Do Silva", Bob Rum comemora 30 anos de carreira. Além de um showzão na Arena Bangu no sábado, 7 de setembro, o cantor será um dos personagens que terá sua trajetória contada na nova atração da Globo. Apresentado por Rene Silva, o programa "Não Era Só Mais Um Silva" estreia neste sábado (17). O hino do funk que atravessou gerações também será a música tema do programa e inspirou o nome da atração.

"Sinto-me lisonjeado e honrado em ver minha obra, ao longo do tempo, cumprindo o seu principal papel, que é a inclusão, pertencimento e mostrar tantas histórias lindas de superação que este nome Silva carrega", disse.



Bob deu um "spoiler" sobre sua participação no programa e afirmou que se sente orgulhoso do feito. "Foi uma introdução, mostrando meu início, de onde vim e onde estão plantadas as minhas raízes, minha terrinha que amo (Santa Cruz). Passou um filme em minha cabeça e fiquei muito orgulhoso em saber que um refrão feito dentro de um vagão de trem chegaria tão longe", afirmou.



Apesar da letra da música ter sido alterada pela atração, ele celebra: "O Rap do Silva, ao longo do tempo, foi interpretado de tantas formas, tocou o coração das pessoas de maneiras tão distintas, que esta versão modificou apenas a letra, mas não a essência. Ficou demais!".



Para comemorar os 30 anos de carreira, o funkeiro fará um show em Bangu. "Os 30 maiores nomes do funk 90 e construtores desse gênero musical estarão juntos, pela primeira e, talvez, única vez, em um mesmo evento. Demorei 2 anos pra conseguir juntar a turma quase toda", comemorou o artista, que completou:



"A ideia, além do show histórico, é documentar tudo em um audiovisual e captar um vasto material que poderá virar série, documentário, e até mesmo, ficar para posteridade, para pesquisas e acervo, sobre 'os primeiros a chegarem na lua'".

Questionado sobre o que espera dos próximos anos, ele contou. "Ao longo dos anos, tenho me preparado e estudado bastante, me formei em administração de empresas, mba, certificações Google, tudo pensando em um futuro breve, continuar trabalhando com minha paixão, que é a música, mas nos bastidores, oferecendo a jovens de periferia como eu, a oportunidade que um dia me deram. Na música, sou grato a Deus por ter realizado todos os meus sonhos e o da minha família", agradeceu.