Ana Paula Araújo e Bernardinho - Reprodução Instagram

Ana Paula Araújo e BernardinhoReprodução Instagram

Publicado 20/08/2024 13:27 | Atualizado 20/08/2024 13:56

Rio - Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei, e Ana Paula Araújo, apresentadora do "Bom Dia Brasil", da TV Globo, estão vivendo um romance. Apesar da discrição, o casal demonstra intimidade por meio de interações nas redes sociais, embora ainda não tenham compartilhado fotos juntos.

fotogaleria

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da "Veja", os dois anunciaram o relacionamento durante as Olimpíadas de Paris 2024. Ainda segundo o profissional, eles estão juntos há cerca de quatro meses.

Bernardinho, de 64 anos, oficializou a separação da ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini em 2020. Na época, ele declarou: "Nos separamos como homem e mulher. Por enquanto, continuamos na mesma casa. Temos uma boa relação e duas filhas lindas", referindo-se a Júlia e Vitória, filhas do casal.



Ana Paula Araújo, de 52 anos, também tem sua história de relacionamentos. A jornalista é mãe de Melissa, 18 anos, fruto do casamento com o empresário Christiano Londres, de quem se separou em 2011. Antes de se envolver com Bernardinho, Ana Paula namorou o advogado Pedro Corrêa por quatro anos.