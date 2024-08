Claudia Raia e família têm malas extraviadas e prejuízo chega a R$ 60 mil - Foto: Reprodução

Claudia Raia e família têm malas extraviadas e prejuízo chega a R$ 60 milFoto: Reprodução

Publicado 20/08/2024 22:39 | Atualizado 20/08/2024 22:40

Rio - Claudia Raia revelou que tem uma relação "sem tabus" com os filhos Sophia e Enzo Celulari. A atriz participou do programa "Surubaum" desta terça-feira (20) e expôs as conversas de assuntos sexuais que já teve com os jovens.

fotogaleria

"Como tudo foi para mim sempre explícito, resolvi fazer a mesma coisa com os meus filhos e melhor ainda: falando com eles desde sempre de masturbação, sexo, de tudo", disse a artista aos apresentadores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso



"Com meus filhos, a vida inteira, sempre normalizei a masturbação. Sempre entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: 'Filha, vai se investigar, vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta'", contou.



Claudia ainda compartilhou uma história do filho: "Enzo se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, olha aqui: eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu… Vamos arranjar um código'. Ele falou: 'Tá bom, eu vou pensar'".



"Veio ele com uma plaquinha de 'Sex in progress' [traduzido para 'sexo em progresso']. Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem", relembrou.



"Relação mãe e filho, pai e filho, é construída pedrinha por pedrinha. E a coisa sexual tem que ser normalizada", opinou. "Como tudo foi para mim sempre explícito, resolvi fazer a mesma coisa com os meus filhos e melhor ainda: falando com eles desde sempre de masturbação, sexo, de tudo", disse a artista aos apresentadores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso"Com meus filhos, a vida inteira, sempre normalizei a masturbação. Sempre entreguei um vibrador na mão da Sophia e falei: 'Filha, vai se investigar, vai ver o que você gosta. Você só vai poder pedir para um homem o que você gosta se você souber o que você gosta'", contou.Claudia ainda compartilhou uma história do filho: "Enzo se trancava no quarto, e eu falava: 'meu filho, olha aqui: eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, mamãe faz, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código? Se você se tranca, não sei se você morreu, se não morreu… Vamos arranjar um código'. Ele falou: 'Tá bom, eu vou pensar'"."Veio ele com uma plaquinha de 'Sex in progress' [traduzido para 'sexo em progresso']. Ele acendia a plaquinha, ninguém entrava. Era uma maneira de saber que ele estava ocupado, e tudo bem", relembrou."Relação mãe e filho, pai e filho, é construída pedrinha por pedrinha. E a coisa sexual tem que ser normalizada", opinou.

Confira: