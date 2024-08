Fábio Assunção no set de ’Motel Destino’ - Divulgação Jarbas Oliveira

Fábio Assunção no set de ’Motel Destino’Divulgação Jarbas Oliveira

Publicado 20/08/2024 17:31 | Atualizado 20/08/2024 18:31

Rio - Fábio Assunção, 53 anos, se dedicou intensamente à preparação para seu novo filme, "Motel Destino". Ele seguiu uma dieta radical e se isolou completamente, buscando capturar a essência de seu personagem, Elias, um homem perigoso e cheio de camadas. A produção estreia na quinta-feira, 22 de agosto.

fotogaleria

Durante três meses, Assunção seguiu uma dieta rigorosa que consistia em consumir apenas ovos. Ele revelou que ingeria entre quatro e cinco ovos pela manhã e nada mais ao longo do dia. Esse regime resultou em uma perda de 10 quilos, o que, segundo o ator, foi fundamental para se aproximar do estado físico e mental do personagem. "Fui perdendo massa magra. A frequência também foi baixando, fui ficando mais silencioso. E, assim, fui encontrando o personagem", declarou.

Além da dieta restritiva, Fábio se isolou em uma casa em Beberibe, no Ceará, por dois meses. O isolamento fazia parte do processo para mergulhar na solidão que o personagem Elias experimenta no motel. A dedicação do ator foi tão intensa que chamou a atenção dos moradores locais, que chegaram a pensar que ele estava envolvido em um filme de natureza erótica devido ao tempo prolongado que passou no local.

"Motel Destino": Um Triângulo Amoroso Intenso



"Motel Destino", dirigido por Karim Aïnouz, estreia nesta quinta-feira e promete cativar o público com a narrativa carregada de tensão. Fábio Assunção contracena com Nataly Rocha e com o novato Iago Xavier em um enredo que explora um triângulo amoroso marcado por sexo e violência. As paisagens de Beberibe, onde o filme foi rodado, também são um destaque, oferecendo um cenário impactante para essa trama envolvente.