Luan Pereira atualiza fãs sobre estado de saúdeReprodução do Instagram

Publicado 20/08/2024 15:14 | Atualizado 20/08/2024 15:15

Rio - Luan Pereira, de 21 anos, atualizou os fãs sobre seu estado de saúde, nesta segunda-feira (19), após passar mal e encerrar o show antes do previsto no Festival de Barretos, na última quinta. Durante uma interação com os fãs no Instagram Stories, o cantor informou quando deve retornar aos palcos e deu detalhes de seu diagnóstico.

"Peguei uma virose, estava com a cabeça meio fraca por causa de umas coisas, ansiedade. Tive crises de arritmia, juntou num combo só e me derrubou. Mas Deus sabe de tudinho. Ele que quis assim, seja feita a vontade Dele", afirmou ele, que, por recomendação médica, precisou se afastar de suas atividades.



"O médico me pediu para repousar cinco dias, desde quinta-feira (15). Tivemos que desmarcar dois shows do fim de semana passado. Fiquei muito triste. Mas o show de sábado (23), se Deus quiser, vou fazer. Não aguento ficar sem ver vocês. Agora, durante uns 6 meses, tenho que ficar sem fazer atividade física e vou estar em observação dos médicos", explicou.

Apaixonado pelo ofício, Luan teve liberação do profissional de saúde para participar de dois DVDs, nesta semana. "Ele falou que se eu for na maciota, sem fazer muito esforço, eu posso. Amanhã (hoje) e depois (quarta), vou participar de dois DVDs", declarou.