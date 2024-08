Luan Pereira passa mal durante show no Festival de Barretos - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 16/08/2024 08:14 | Atualizado 16/08/2024 10:38

Rio - Luan Pereira, de 20 anos, deu um susto nos fãs durante sua apresentação no Festival de Barretos, nesta quinta-feira (15). Dono do hit "Dentro da Hilux", o cantor passou mal e encerrou o show antes do previsto. No palco, ele pediu desculpas aos admiradores e disse que iria ao hospital.

"Hoje não dormi, vomitei o dia inteiro. Mas faz parte dos planos de Deus. Vocês podem ter certeza, se Deus me der a oportunidade de estar aqui no ano que vem, no palco principal, vou fazer um show de seis horas. Mas como ser humano, eu não consigo. Ali atrás quase desmaiei. Vocês me perdoam? Juntou ansiedade, problema na cabeça. Quero pedir que vocês entendam", afirmou o artista.

Em nota enviada ao DIA, nesta sexta-feira (16), a assessoria de imprensa de Luan informou que ele está hospitalizado. "Na noite de ontem (15), o cantor Luan Pereira precisou encerrar sua apresentação na Festa do Peão de Barretos antes do horário programado após sentir um forte mal estar. O cantor, que vem se sentindo mal desde a última quarta-feira (14), foi encaminhado para o hospital mais próximo e encontra-se em observação para realização de exames. Luan está bem e aguarda apenas os resultados para liberação médica".

Horas antes, no Instagram Stories, Luan disse que estar no palco de Barretos era um sonho. "Há três anos em um barzinho cantando, eu pedi tanto a Deus para um dia cantar em Barretos. Deus me deu a oportunidade de cantar dois anos seguidos no palco 'Amanhecer'. E hoje, dia 15, eu vou cantar no palco principal de Barretos, o maior rodeio da América Latina, meu Deus do céu", comentou ele, aos prantos. Ele também chegou a informar que estava passando mal, por conta de ansiedade.