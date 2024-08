João Gomes e Ary Mirelle comemoram os 7 meses de Jorge com o tema de ’Chaves’ - Reprodução / Instargam

João Gomes e Ary Mirelle comemoram os 7 meses de Jorge com o tema de ’Chaves’Reprodução / Instargam

Publicado 16/08/2024 20:11

Rio - João Gomes e Ary Mirelle encantaram a web com os registros da comemoração dos 7 meses de Jorge, filho do casal, nesta sexta-feira (16). Eles escolheram o tema de "Chaves" para celebrar a vida do pequeno e se vestiram a caráter para a festa.

No Instagram, Ary publicou uma sequência de registros da festa e usou frases de referência ao programa na legenda do post. "Tá bom, mas não se irrite! Vai um sanduíche de presunto aí? Os pais mais animados que a criança", riu ela, que desejou: "Feliz 7 meses, neném, te amamos".

Nos comentários, os internautas se animaram com a escolha do tema e não economizaram nos elogios. "Esse foi o melhor até agora", opinou um perfil. "Tinha suco que parece de groselha, mas é de tamarindo, com sabor de limão?", brincou outro. "Os 'Chavinhos' mais lindos", escreveu um terceiro.