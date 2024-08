Sonia Abrão detona Fátima Bernardes durante o ’A Tarde É Sua’ - Reprodução / Rede TV

Sonia Abrão detona Fátima Bernardes durante o ’A Tarde É Sua’Reprodução / Rede TV

Publicado 16/08/2024 18:02

Rio - Sonia Abrão caiu em cima de Fátima Bernardes durante o programa "A Tarde É Sua", da Rede TV, nesta quinta-feira (15). Após Alessandro Lo-Bianco revelar que a jornalista de 61 anos tem tudo para supostamente voltar à programação da TV Globo, a apresentadora não gostou nem um pouco de saber que ela tomará o lugar de Sabrina Santo na grade da emissora no ano que vem.

fotogaleria

De acordo com Lo-Bianco, Fátima Bernardes, que encerrou contrato com a TV Globo após 37 anos no fim do ano passado , apresentou a proposta de um talk show para as noites de terças ou quintas-feiras, que teria sido comprada pela emissora. O horário, no entanto, estaria sendo disputado também por Sabrina Sato. Segundo ele, ao que tudo indica, o novo programa da jornalista já está praticamente encaminhado para entrar na grade de programação no segundo semestre de 2025.

A suposta decisão da emissora, no entanto, não agradou Sonia Abrão, que desceu a lenha ao comentar sobre o fato de Sabrina Sato ter sido deixada de lado. Segundo ela, Fátima Bernardes já teve muitas oportunidades na Globo. A apresentadora usou o espaço, ainda, para criticar a personalidade da jornalista.

"Ela já teve várias oportunidades. A Fátima é uma chata. Ela encontra problema em tudo. ‘Porque não é do meu jeito, porque não é isso que eu quero, por que é assim que eu vou fazer, eu não quero falar da minha vida’. Ela jogou fora o programa no canal a cabo, o ‘Assim Como a Gente’, porque ela não quis aceitar uma sugestão do diretor", iniciou Sonia.

A critica também se estendeu para a emissora, enquanto Sabrina apenas ganhou elogios. "É uma coisa difícil de lidar, mas parece que a Globo gosta disso, né? Porque ela largou o ‘Encontro’ na mão, ela faltou tantas das vezes, queria só tirar férias, queria gravar de final de ano e o pessoal não ia poder folgar no Natal e Ano Novo, não quis ir no 'Teleton' e arrumou a desculpa do pé quebrado, mas eu acho que é disso que eles gostam, porque a Sabrina nunca recusou trabalho", seguiu.

"Sabrina tem que ir paro Japão, vai. Sabrina tem que ir para Roma, vai. Sabrina tem que fazer programa de desapega, de namoro... faz agora o programa com o Adnet. Ela faz tudo, ela não diz não. É pau para toda a obra e ela se sai bem em tudo. Jurada do ‘The Masked Singer’. O ‘The Masked’ era para ficar com a Sabrina. Não ficou, não é culpa da Eliana, a Globo decidiu assim", continuou.

"É complicado, eu acho que o negócio é criar problema. É sair da emissora e depois querer voltar com outro projeto que, olha, não sei, posso morder a língua e realmente dessa vez morrer envenenada, mas estou duvidando do que vem por aí, porque ela não faz concessão, não aceita sugestão... é difícil. É competente, claro que é. Lógico, isso nunca foi colocado em dúvida, o que atrapalha um pouco é a personalidade", finalizou Sonia.