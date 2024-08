Nathalia Timberg se emociona ao estrear peça aos 95 anos

Rio - Depois de estrear a peça "A Mulher da Van", no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (16), Nathalia Timberg foi às lágrimas ao receber o carinho do público. Aos 95 anos, a atriz já havia anunciado anteriormente que o espetáculo seria seu último trabalho em cima dos palcos.

Ao fim da sessão, sob os aplausos do público, Nathalia falou sobre seu centenário, já próximo, e contou como planeja chegar até lá: "Eu pretendo festejar cada dia dentro do teatro, não sei como", afirmou ela em cima do palco em uma cadeira de rodas. A atriz, uma das mais velhas em atividade, fica atrás de Dercy (1907-2008) Gonçalves, que estreou "Pout Pourri" aos 100 anos.

Em "A Mulher da Van", Nathalia Timberg vive Mary Shepherd, uma senhora idosa, que mora dentro de uma van. Devido aos seus hábitos, os moradores não gostam quando ela decide estacionar o carro próximo à sua casa. O único que a tolera é o escritor Alan Bennett.

Ao longo da história, Alan tenta conciliar sua própria vida pessoal e profissional com a presença de Shepherd na rua, ele se torna cada vez mais envolvido em sua vida, oferecendo-lhe assistência prática e apoio emocional. A relação entre os dois personagens principais é marcada por humor, compaixão e reflexões sobre solidão, humanidade, envelhecimento e os desafios da convivência.

Caco Ciocler, Eduardo Silva, Duda Mamberti, Roberto Arduin, Lilian Blanc, Noemi Marinho e Cléo De Páris ainda integram do elenco do espetáculo dirigido por Ricardo Grasson. "A Mulher da Van" fica em cartaz até o dia 15 de setembro em São Paulo.

