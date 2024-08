Solange Gomes presta homenagem a Silvio Santos com uma foto de biquíni - Reprodução/Instagram

Publicado 17/08/2024 17:13

Rio - Solange Gomes, de 51 anos, virou alvo de críticas após publicar uma homenagem a Silvio Santos. No Instagram, a ex-assistente de palco recordou a época em que dançava de biquíni no palco dos programas do SBT, enquanto o fundador da emissora a observava no fundo.



"Mais uma estrela irá brilhar no céu. Que honra ter trabalhado no SBT. Lembro que quando o vi pela primeira vez no camarim, só ele falava, fiquei sem voz, não acreditava que estava diante daquela estrela da minha infância. Generoso, me deixou a vontade para brilhar também. Meus sentimentos à toda família Abravanel", escreveu na legenda.



Pouco depois, as primeiras críticas surgiram nos comentários. "Você está se homenageando ou homenageando o Silvio?", questionou uma seguidora. "Era melhor não ter postado nada", afirmou outra.



Nos Stories da rede social, Solange decidiu se defender. "Única foto com o Silvio Santos na época da banheira em que eu participava assim de todos os programas", iniciou. "Se alguém encontrar as minhas outras participações com o Silvio Santos, por favor, me avisem. Infelizmente, eu não achei".



Na sequência, a musa compartilhou um vídeo da primeira vez em que conversou com o apresentador ao vivo, durante o programa 'Topa tudo por dinheiro'. Desta vez, centenas de pessoas a apoiaram nos comentários.



"Ele não queria lamentações ou lembranças de momentos tristes, só alegrias. Essa que você postou com certeza foi um desses dias", disse uma fã. "Vocês querem que a mulher volte no tempo e troque a roupa?", indagou mais uma.