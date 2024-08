Jô Soares e Silvio Santos durante o Troféu Imprensa, em 2017 - Reprodução de vídeo / SBT

Jô Soares e Silvio Santos durante o Troféu Imprensa, em 2017Reprodução de vídeo / SBT

Publicado 17/08/2024 13:22

fotogaleria

"Estou emocionado. Agradeço muito a você que me reinventou. E você, claro, que é uma figura inesquecível na minha vida, porque você me reinventou num programa que ficou no ar 28 anos. Estou aqui com você. Eu me lembro da gente assinando o contrato...Eu estou para assinar. Eu já estava redigido. Quando eu assinei, você fez assim comigo. 'E aí que eu vou te pegar'. Quem acabou pegando você foi eu. Durante 11 anos. Agradeci a você no último programa dessa série, na Globo, porque você é responsável por grande parte da minha vida profissional. Sem você, isso não teria acontecido. Você tem uma intuição de fera. Tudo que você me disse deu certo. Eu espero que continue sendo assim", disse Jô na ocasião.

Ele também citou a amizade com Silvio. "Você é um dos meus amigos reais. Porque às vezes o tempo afasta as pessoas, mas nunca afasta as verdadeiras amizades. Silvio, são tantos momentos, tantas lembranças. Eu me lembro que você fez um programa de despedida, me homenageando. Me pegou de surpresa. Eu entrei, o programa era todo, com coisas minhas, e na saída, quando correi a crédito ainda, microfone ligado. Você falou para mim: 'olha, se não der certo, as portas aqui estão abertas. Mas vai dar'. Aí ele falou assim: 'vou sentir muita saudade'. Eu falei: 'não mais que eu'. Metade do que eu sou, eu devo a você. Obrigado ao Silvio Santos", declarou.