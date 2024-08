Após morte de avô, Tiago Abravanel se afasta de últimas sessões de musical - Divulgação

Publicado 17/08/2024 21:07

Rio - A produção brasileira do musical 'Hairspray', atualmente em cartaz no Rio de Janeiro, informou que o ator e produtor Tiago Abravanel, de 36 anos, não estará presente nas últimas duas sessões da temporada devido ao falecimento de seu avô, Silvio Santos, ocorrido neste sábado (17). O ator foi para São Paulo, onde o avô será enterrado, num cemitério israelita.

"Informamos que, devido ao falecimento do apresentador Silvio Santos, nas sessões dos dias 17 e 18 de agosto do musical 'Hairspray', o papel de Edna Turnblad será interpretado pelo ator Bernardo Berro, substituto do Tiago Abravanel, que é ator, produtor e diretor da peça", disse o comunicado.

Produzida e dirigida por Tiago Abravanel, a trama segue a vida de uma adolescente que, ao se inscrever em um concurso de dança, rapidamente se transforma em uma celebridade local. Ao descobrir a existência do racismo, ela muda seu foco para lutar pela integração racial em um programa de televisão.