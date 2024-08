Maisa Silva e Silvio Santos - Reprodução do Instagram

Publicado 17/08/2024 12:23

Rio - Maisa Silva, de 22 anos, publicou uma homenagem emocionante para Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, neste sábado (17). Em um longo texto, a atriz revelou como se sentia ao lado do apresentador, falou sobre os aprendizados que teve com o ícone da televisão brasileira e revelou como ele era nos bastidores. Ela ainda postou alguns cliques ao lado do ex-patrão.

"Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação, seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o Silvio Santos. O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. "Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?" pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam. E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom né?", iniciou.

"Com o Silvio eu me sentia livre para ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 (e é verdade).

Quando estávamos juntos fazendo o quadro "Pergunte pra Maisa" no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que "tudo bem puxar a peruca Sisi sabe?? É meu amigo", continuou.

"E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do SBT, local que eu sempre vou ter no como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos e eu já o vi distribuindo inúmeros apertos de mãos nos corredores da empresa. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Obrigada Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria pro povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida. Com muito amor e saudade, Maisa", concluiu.

Famosos e anônimos reagiram à publicação. "Vocês dois eram a melhor dupla! E tenho certeza, que ele tem muito orgulho de você", disse Adriane Galisteu. "Te amo amiga! Você foi uma grande amiga pra ele, pode ter certeza! O melhor duo que já existiu na TV", comentou Lucas Rangel. "É com lágrimas nos olhos, que leio esse relato tão lindo . Maísa você é incrível e o Silvio estará para sempre em nossos corações", afirmou um fã. "Emocionada aqui", declarou outro.



Maisa fez sua primeira aparição no SBT, em 2005, no "Programa Raul Gil". Em 2007, assumiu o comando do "Sábado Animado". No ano seguinte, estreou no quadro "Pergunte à Maisa", no "Programa Silvio Santos". A interação entre ela e o apresentador divertia os telespectadores. Ao longo da carreira na emissora, a artista também esteve em programas como "Domingo Animado", "Bom Dia & Cia", "Carrossel Animado", "Programa da Maisa", além de novelas como "Carrossel", "Chiquititas" e "Carinha de Anjo". Neste ano, Maisa foi contratada pela TV Globo e está no elenco da novela "Garota do Momento".







