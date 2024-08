Jojo Todynho mostra cirurgia de redução de mamas - Reprodução / Instagram

Publicado 17/08/2024 14:23

Rio - Jojo Todynho compartilhou com os seguidores mais alguns detalhes de sua cirurgia para redução das mamas. No Instagram, a influenciadora publicou, nesta sexta-feira (16), um vídeo da operação e explicou o que foi feito durante o procedimento.

Depois de perder mais de 60 kg com cirurgia bariátrica, Jojo Todynho resolveu reduzir as mamas para deixá-las mais harmônicas com o restante do corpo. "Realizando mais uma etapa para minha saúde e bem estar! Decidi tratar a mama cuidando da parte funcional e estética", iniciou ela em um texto na legenda da publicação.

"Na cirurgia, optamos em ter como resultado final as mamas menores, proporcionais ao meu tórax, reposicionadas e firmes. Realizamos mastopexia para reposicionamento e redução das mamas, troca do implante mamário de 1050ml para 600ml e confecção de sutiã interno para melhor sustentação", explicou.

Em seguida, ela falou sobre sua displasia mamária. "A displasia mamária é uma condição benigna que afeta o tecido mamário, causando dor e desconforto. Ela é caracterizada pela formação de nódulos ou cistos nas mamas, resultando em alterações na textura do tecido. É causada por uma mudança hormonal, em particular, no metabolismo do estrogênio", contou.

"Mulheres no período pré-menstrual e na menopausa, principalmente sem reposição hormonal, estão mais suscetíveis a essa alteração. Acomete principalmente mulheres entre 20 e 40 anos", explicou Jojo, que ainda listou os sintomas da condição: "Dor nas mamas ou desconforto; Edema e aumento de volume das mamas; Endurecimento; Nódulos mamários".

"O tratamento para a displasia mamária pode envolver o uso de medicação para aliviar a dor o desconforto e equilibrar os hormônios femininos . Algumas medidas podem ajudar a tratar o problema, como mudanças no estilo de vida, que envolvem uma dieta balanceada e a prática de exercícios físicos. Em casos mais graves, pode ser necessária a intervenção cirúrgica. No entanto, cada caso é único, portanto é importante consultar um profissional de saúde para discutir as opções de tratamento adequadas", finalizou.