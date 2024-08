Rodrigo Faro como Silvio Santos em Silvio - Divulgação

Publicado 17/08/2024 11:56

Outras histórias marcantes do ícone da televisão brasileira também estarão presentes no longa-metragem. "A carreira de Senor Abravanel consiste em muito mais do que sucesso, é também baseada em muita luta, e uma fé inabalável", diz uma publicação da distribuidora Imagem Filmes.

Algumas imagens da produção já foram divulgadas. Em uma das cenas, é possível ver Rodrigo Faro vestido como apresentador falando uma de suas clássicas falas "Agora é com você, Lombardi", referindo-se ao locutor famoso do programa, que morreu em 2009.

Protagonista do filme, Rodrigo Faro lamentou a morte do apresentador no Instagram, neste sábado (17). "O Brasil perde hoje o maior nome da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista. Descanse em paz Silvio. Meu abraço e meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda família SBT. 'Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar'!", escreveu.

Além de Faro, "Silvio" ainda conta com nomes como Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho no elenco.