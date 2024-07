Rodrigo Faro como Silvio Santos em Silvio - Foto: Divulgação

Publicado 30/07/2024 17:56

Rio - Protagonizado por Rodrigo Faro, o filme que contará a história de Silvio Santos teve a data de estreia nos cinemas brasileiros adiada. Nesta terça-feira (30), a Imagem Filmes informou que "Silvio" será lançado em 12 de setembro. Anteriormente, o filme havia sido anunciado para 5 de setembro.

Dirigido por Marcelo Antunez, o longa atravessa as diversas nuances de Silvio Santos. A produção revive momentos históricos da trajetória pessoal e profissional do apresentado, como o trabalho como camelô no Rio de Janeiro, o encontro histórico com Chico Anysio, a entrada na rádio e a posição como dono do canal SBT.

Além de Rodrigo Faro, que interrompeu um hiato de 15 anos apenas para este personagem, "Silvio" ainda conta com nomes como Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho no elenco.