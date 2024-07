Daiane dos Santos chora após ginástica artística ganhar medalha de bronze nas Olimpíadas - Reprodução / Rede Globo

Daiane dos Santos chora após ginástica artística ganhar medalha de bronze nas Olimpíadas Reprodução / Rede Globo

Publicado 30/07/2024 16:42

Rio - Daiane dos Santos se emocionou com a conquista inédita da medalha de bronze da equipe de ginástica artística brasileira nas Olimpíadas de Paris. A atleta deu um depoimento emocionante durante transmissão na TV Globo.

"A gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas deram tudo para chegar ali. Desde a primeira vez que entramos em 2004 e ver agora a medalha no peito delas é emocionante. Gratidão por poder estar aqui", falou com lágrimas nos olhos.Vale lembrar que Daiane nunca conseguiu uma medalha olímpica. A atleta disputou os Jogos Olímpicos três vezes na carreira e sua melhor colocação foi o quinto lugar em 2004.No X, antigo Twitter, internautas também não contiveram a felicidade. "O nome é bronze mas pra mim elas são ouro", disse um usuário. "Que orgulho de ver essas atletas brilharem e inspirarem tantas outras garotas", afirmou mais um. "Espetacular e históricas", celebrou outro.Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira conquistam pela primeira vez, no último salto, o pódio para o país. As cinco atletas conseguiram somar 164.497 pontos e receberam a medalha de bronze por equipes nas Olimpíadas 2024.O ouro ficou com os Estados Unidos, que somaram 171.296 pontos, e a Itália garantiu a prata, com 165.494 pontos.