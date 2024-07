Silva - Jorge Bispo / Divulgação

Publicado 30/07/2024 17:04 | Atualizado 30/07/2024 17:05

Rio - Três meses após o lançamento do seu novo álbum, "Encantado", Silva, de 35 anos, anunciou uma turnê que passará por 12 cidades brasileiras. O show "Silva: Encantado" terá sua estreia no dia 18 de agosto, em Vila Velha, no Espírito Santo.

"Tem sido muito bom preparar cada detalhe dessa turnê. É maravilhoso voltar aos palcos com minhas composições. Não quero nunca deixar de me emocionar com a minha música e quero sempre poder ver o impacto que ela causa nas pessoas. Isso é o maior presente que a vida me deu e quero cuidar disso com muito carinho", disse o cantor.



Em cena o artista além de cantar, vai tocar violão, piano, sintetizadores e outras surpresas que prometem encantar o público. A direção musical do show é assinada por Silva e a concepção também é dele, ao lado de Lucas Silva.



Confira as datas:

18/08 – Vila Velha, ES – Movimento Cidade

31/08 – Belém, PA – Marine Club

27/09 – São Paulo. SP – Espaço Unimed

04/10 – Curitiba, PR – Theatro Guaíra

11/10 – Salvador, BA – Concha Acústica

12/10 – Aracaju, SE – AM Malls

01/11 – Rio de Janeiro, RJ – Arena Jockey

02/11 – Belo Horizonte, MG – Palácio das Artes

03/11 – Recife, PE – Theatro Guararapes

09/11 – Fortaleza, CE – Iguatemi Hall

07/12 – Brasília, DF – Centro Conv. Ulysses