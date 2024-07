Robert Downey Jr. faz lista de exigências no retorno à Marvel - AFP

Publicado 30/07/2024 16:30

Rio - A volta de Robert Downey Jr. à Marvel, até então inesperada após a morte do personagem Homem de Ferro em "Vingadores: Ultimato", de 2019, se concretizou. Desta vez, o astro, de 59 anos, será o vilão Doutor Destino. Para o retorno, o ator terá uma lista de regalias, conforme revelou a revista "Variety", nesta segunda-feira (29).

Para retornar ao universo Marvel, Robert Downry Jr. exigiu a volta dos irmãos e diretores Joe e Anthony Russo para "Vingadores: Doomsday" e "Vingadores: Guerras Secretas", o que custará para a franquia 'apenas' US$ 80 milhões, cerca de R$ 449 milhões.

Além da volta dos irmãos Russo, o ator exigiu ainda que a Marvel banque as viagens que ele precisar fazer, em jatos particulares. O artista terá à disposição uma equipe de segurança apenas para ele e um acampamento de trailers, onde ficará separado do restante dos presentes no set de gravação.

De longe o membro mais bem pago do universo cinematográfico da Marvel, de acordo com uma fonte da revista, Downey Jr. já arrecadou entre US$ 500 milhões e US$ 600 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões e R$ 3,3 bilhões) ao longo de quatro filmes dos "Vingadores", três aparições no "Homem de Ferro" e participações especiais em "O Incrível Hulk", "Capitão América: Guerra Civil" e "Homem-Aranha: De Volta ao Lar".