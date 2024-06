Cena do filme sobre Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro - Reprodução / Youtube

Cena do filme sobre Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro

Publicado 19/06/2024 14:27 | Atualizado 19/06/2024 14:29

Rio - Foi divulgado, nesta quarta-feira (19), mais um trailer oficial do filme "Silvio", que conta os bastidores da vida de Silvio Santos, especialmente o sequestro do apresentador. O crime aconteceu em 2001, quando o empresário foi mantido refém por oito horas na própria casa por Fernando Dutra Pinto, que havia sequestrado Patrícia Abravanel, filha de Silvio, dias antes.







As novas imagens mostram a trajetória de Silvio Santos, interpretado por Rodrigo Faro, até ganhar a televisão brasileira. Em uma das cenas, é possível ver o ator vestido do apresentador falando uma de suas clássicas falas "Agora é com você, Lombardi", referindo-se ao locutor famoso do programa, que morreu em 2009.



Esta não é a primeira prévia do longa. Em abril, quando saíram as primeiras imagens, a atuação de Faro recebeu críticas na web. "Não está parecido, nem a voz sequer soa similar. E pelo jeito ainda vão enfiar umas militâncias, policial feminina empoderada sofrendo machismo, etc. Que tristeza esse trailer”, detonou um usuário no X, antigo Twitter.



"Silvio" é dirigido por Marcelo Antunez, também responsável pelo filme "Polícia Federal: A Lei é Para Todos", e tem roteiro de Anderson Almeida. A estreia nos cinemas brasileiros está prevista para o dia 5 de setembro.