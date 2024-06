Dia Nacional do Cinema com filmes aclamados pelo público - Divulgação

Publicado 19/06/2024 13:49

Rio - O Dia do Cinema Brasileiro, comemorado nesta quarta-feira (19), está recebendo homenagens pelas plataformas de streaming. A Netflix e a HBO Max, por exemplo, aproveitaram o dia para anunciar coleções de obras nacionais.



A Netflix lançou uma seleção intitulada "Simplesmente Cinema Brasileiro". A oferta vai de produções contemporâneas aclamadas pela crítica a filmes populares em diversos gêneros, incluindo títulos clássicos, como "Central do Brasil" (1998), "Terra Estrangeira" (1995), "Rio, 40 Graus" (1955) e "Vidas Secas" (1963).

De acordo com um comunicado da plataforma, a campanha reforça o empenho em apoiar e promover o cinema nacional, destacando histórias locais e ampliando colaborações com talentos de nosso país. Como parte da celebração, o streaming também anunciou parceria com Gabriel Martins, diretor da produtora "Filmes de Plástico", para o desenvolvimento do filme "Vicentina Pede Desculpas".



Já a HBO Max disponibiliza series, reality shows e uma lista de 28 filmes nacionais. Além disso, há a subcategoria "Talento Brasileiro pelo Mundo", que inclui filmes internacionais que têm participações de artistas brasileiros. Entre eles, "Besouro Azul"(2023), com Bruna Marquezine, "300"(2006), com Rodrigo Santoro, e "Eu Sou a Lenda"(2007), com Alice Braga.



Confira a lista de filmes:

Netflix

- Sem Coração (2023)

- Diálogos com Ruth de Souza (2024)

- Apaixonada (2023)

- Central do Brasil(1998)

- São Paulo, Sociedade Anônima (1965)

- Rio, 40 Graus (1955)

- Vidas Secas (1963)

- Jogo de Cena (2007)

- Terra Estrangeira (1995)

- Mutum (2007)

- Santo Forte (1999)

- A Luz do Tom (2013)

- Uma Noite em 67 (2010)

- A Ostra e o Vento (1997)

- As Canções (2011)

- Últimas Conversas (2015)

- Pacarrete (2020)

- Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano (2009)

- Mamonas Pra Sempre (2009)

- No Intenso Agora (2017)

- Aquarius (2016)

- A Dama do Lotação (1978), disponível em 20 de junho

HBO Max

- Os Penetras (2012)

- Mato sem Cachorro (2013

- Flores Raras (2012)

- Nise: O Coração Da Loucura (2015)

- Boa Sorte (2014)