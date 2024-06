O trio de cantores que representará a Lins Imperial no carnaval - Geissa Evaristo / Lins Imperial

Publicado 19/06/2024 12:05 | Atualizado 19/06/2024 14:37

A escola de samba Lins Imperial anunciou que terá três cantores no comando do carro de som em 2025. O trio é formado por Pedro Vapor, Rafael Santos e Vitor Barros.

Pedro Vapor é da escola mirim da Lins Imperial. Após passagens por Filhos da Águia, Ainda Existem Crianças da Vila Kennedy e Infantes do Lins, fará sua estreia como intérprete oficial da verde e rosa. "A Lins Imperial pode esperar empenho, dedicação e muita garra para mostrar meu trabalho e levar a nossa escola para o lugar de onde não deveria ter saído. É um sonho realizado cantar na minha escola e eu dedico esse sonho a minha mãe, que já não está mais entre nós", disse.

Rafael Santos está no carnaval desde os 12 anos. Compositor, cantor e cavaquinista, acumula passagens por diversas escolas do grupo de Acesso. Na Intendente Magalhães, foi cantor oficial da Raça Rubro Negra em 2022 e 2023. "Somos amigos do carnaval e parceiros de trabalhos anteriores. Vou passar um pouquinho da minha experiência e claro, adquirir a deles. É com grande felicidade que chego na Lins Imperial para somar forças e levar a escola de volta ao topo, se Deus quiser", afirmou.

Vitor Barros é filho de Tinga, intérprete da Unidos da Vila Isabel. Também oriundo da escola mirim, cantou na Sapucaí pela primeira vez em 2020, com o apoio do Império da Tijuca. "É um prazer enorme sonhar e viver esse sonho ao lado do meu grande irmão Pedro e do Rafael. Será um trabalho leve e tranquilo, onde teremos a oportunidade de colocar em prática o melhor de cada um de nós, a favor da escola", declarou.

A Lins planeja uma grande festa para apresentar oficialmente a equipe completa para o Carnaval.