Mel Maia posa em Ibiza e recebe chuva de elogios na webReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2024 09:40 | Atualizado 17/08/2024 09:45

Rio - Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar uma série de registros que fez durante sua viagem em Ibiza, na Espanha. No Instagram, a atriz abriu o álbum de fotos, nesta sexta-feira (16), e mostrou uma série de cliques em que posava diante das paisagens paradisíacas do lugar.

"Sol gostoso de Ibiza", escreveu ela, brevemente, na legenda da publicação que reunia os registros, incluindo uma foto em que Mel exibe o bumbum empinadinho enquanto usava um biquíni bege no modelo tomara que caia.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados tanto com a beleza da atriz como com a do local e não economizaram nos elogios. "Não é só o sol que é gostoso não", escreveu um perfil. "Aproveite muito. Que lugar mágico esse!", desejou outro. "Ibiza e você combinam muito", afirmou um terceiro.