Bia Miranda sai em defesa do ex após Jenny Miranda acusar ele de agressãoReprodução / Instagram

Publicado 17/08/2024 08:09 | Atualizado 17/08/2024 09:47

Rio - Bia Miranda, de 20 anos, usou as redes sociais para dar mais detalhes sobre o término com DJ Buarque , de 34. Após ter a conta principal do Instagram derrubada, a neta de Gretchen criou um perfil reserva, onde rebateu os comentários da mãe, Jenny Miranda, nesta sexta-feira (16), de que ela estaria sendo agredida pelo namorado.

"Que loucura é essa que eu apanhei, gente?", iniciou ela nos Stories. "Vamos lá: 'a Bia mandou mensagem para minha amiga falando que ela apanhou do Buarque'. Está bom. Cadê a mensagem? Eu não quero a mensagem da mulher falando para você que eu falei que apanhei. Eu quero a minha mensagem falando para ela que eu apanhei. Sinceramente? Que roxo que eu tenho no meu corpo? Que roxo eu tenho no meu pescoço? Não é maquiagem não", rebateu ela.

Em seguida, ela contou que pretende ir à delegacia com o ex-namorado para passar por um exame de corpo de delito para provar que as acusações de Jenny não passam de uma mentira. Bia, então, aproveitou para desabafar sobre a relação que tem com a família e afirmou que o DJ não é obrigado a conviver com eles.

"Ele não é obrigado a viver nesse inferno que vivo. Minha família é toda louca, a família que Deus me deu é toda maluca. Eu sou maluca, cheia de traumas. O Rafael está tentando me colocar já faz tempo em terapia. Gente, eu sou louca, só que ele me ama. A gente ainda se ama, só que ele não é obrigado a ficar aturando as coisas que ela (Jenny) faz. Se ela faz inferno na minha vida, ele entrou na minha vida, então o inferno vai ficar na vida dele também. A gente achou melhor terminar. E é isso, não rolou agressão, não rolou mensagem, não rolou traição, não rolou nada de ruim. A gente está bem. Vivendo para cuidar do Kaleb e vai ser assim eternamente", disse.

A neta de Gretchen rebateu ainda os comentários de que o DJ a tratava com grosseria e explicou que não era verdade. "Ele tem a voz grossa mesmo. Parece que ele está brigando, mas não é. É o jeito dele. Eu me apaixonei pelo jeito dele", afirmou ela, que saiu em defesa do ex mais uma vez:

"Aí imagina o cara: DJ gente boa para caramba, trata todo mundo bem. Coração de ouro, como eu sempre falei que ele era. Começou a ficar comigo aí já agressor, grosso, trata ela mal, bate nela, é insensível... tantas coisas que chamavam e a gente foi aguentando durante um ano. Aí agora sai na internet que ele me bateu? Ninguém aguenta, né, gente? Ele não merece isso. Acho que ninguém que tem um coração bom, coração de ouro, que seja uma pessoa boa merece tal coisa", desabafou.