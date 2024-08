Bia Miranda e Buarque terminam após Jenny levar polícia atrás do casal - Foto: Reprodução

Publicado 16/08/2024 08:37 | Atualizado 16/08/2024 08:57

A influenciadora Bia Miranda, de 20 anos, e o DJ Buarque, de 34, anunciaram a separação dois meses após o nascimento do filho, Kaleb. A notícia foi dada pelo rapaz nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (16), onde ele pediu respeito e compreensão dos seguidores. O casal, que começou a namorar em março do ano passado, afirmou estar em bons termos e priorizando o bem-estar do filho.

Em seus stories do Instagram, o DJ se pronunciou: “Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento. Estamos bem um com o outro, afinal, temos um filho e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre, boa noite a todos! Amamos vocês”, escreveu.



O término ocorreu pouco depois de um episódio tenso envolvendo a mãe da influencer, Jenny Miranda, que compareceu à casa do casal acompanhada da polícia. A visita foi motivada por uma denúncia de cárcere privado e violência doméstica. A ex-Fazenda, que é filha de Gretchen, acusou o ex-genro de agredir a jovem e afirmou que a separação ocorreu devido à sua intervenção.

Logo após o anúncio do término, Jenny Miranda se manifestou: “Tá aí, né, gente? Mais uma história que só não vê quem não quer. Por que acabou logo depois da minha ida com a polícia lá, né? Será que foi porque ela foi reclamar para uma amiga sobre algo que estava sofrendo, e a amiga veio me falar? Eu fui com a polícia até lá e, aparentemente, ele ficou possesso, brigou com ela e discutiram”, afirmou.



“Chegaram ao fim porque eu soube que talvez ele estivesse agredindo ela. Então, ele mesmo se entregou porque, logo após a minha visita sobre uma possível agressão, eles anunciaram o término. Eu não posso afirmar que fui eu quem causou, pois apenas me disseram; eu não vi. Logo em seguida, eles anunciaram o término, e ele se entregou”, declarou a ex-reality.

Em resposta às acusações, tanto Bia quanto Buarque negaram veementemente as alegações feitas por Jenny. Visivelmente abalada, a mãe de Kaleb desabafou em suas redes sociais: "Gente, eu não aguento mais, sério. A Jenny, só porque eu perdi o Instagram, foi na delegacia e trouxe a polícia aqui dizendo que eu estava roxa, que tinha apanhado e que estava em prisão domiciliar", declarou, rejeitando as insinuações de violência.



O fim do relacionamento entre Bia Miranda e DJ Buarque ocorre em meio a uma verdadeira tempestade de polêmicas, mas o casal garante que o foco agora é o filho Kaleb. Enquanto Jenny continua a alimentar as especulações, Bia e Buarque seguem firmes em desmentir as acusações e preservar a paz em meio ao turbilhão. Para os fãs, resta esperar pelos próximos capítulos dessa história que tem dado o que falar.