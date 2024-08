MC Daniel - Reprodução / Instagram

Publicado 15/08/2024 14:42 | Atualizado 15/08/2024 14:42

Após curtir dias de descanso em Fernando de Noronha com a namorada, MC Daniel embarcou em uma nova aventura, desta vez na Grécia. O cantor, conhecido por seu estilo único e extravagante, tem aproveitado a viagem ao lado de amigos famosos. Na última quarta-feira (14), ele se encontrou com a influenciadora Maya Massafera, que não resistiu em registrar o look do artista e comentar sobre suas joias impressionantes.



Durante o encontro, a influencer não escondeu a surpresa ao notar os anéis luxuosos que adornavam os dedos de MC Daniel. "Olha ele chiquérrimo. Dani, esses anéis são uma cultura do funk ostentação", comentou, destacando o estilo extravagante do cantor. Em resposta, MC Daniel concordou: "Lógico, é ouro. Eu amo ouro", afirmou ele, exibindo as peças com orgulho.



Entre os anéis que o funkeiro usava, um em especial chamou atenção: uma joia personalizada em homenagem a MC Kevin, amigo próximo de Daniel que faleceu em 2021. O anel, feito de ouro, traz o nome do funkeiro e uma asa de anjo.



Quando questionado por Maya sobre os valores das joias, MC Daniel não hesitou em compartilhar os preços: "Esse custa R$ 56 mil, esse [com o nome de MC Kevin] é R$ 48 mil, e esse R$ 38 mil", revelou o cantor, apontando para cada anel. A confissão impressionou os internautas.