Wesley no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Wesley no FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/08/2024 10:41 | Atualizado 15/08/2024 11:00

O futuro de Wesley França, jogador de 21 anos do Flamengo, pode estar em risco, apesar da proposta tentadora do Atalanta, da Itália, que ofereceu 16 milhões de euros fixos, com bônus que podem elevar o valor total para cerca de 120 milhões de reais. O problema? Um processo judicial em andamento que envolve o atleta pode complicar a transação milionária entre os clubes.



Em março, o craque se envolveu em uma briga em um quiosque no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O episódio resultou em acusações de agressão ao empresário Kaio Chiconeli Mana Valério, que registrou um boletim de ocorrência. Wesley agora enfrenta um procedimento criminal no Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, respondendo por lesão corporal e ameaça.



A situação se complicou ainda mais quando o jogador de futebol pediu o adiamento de uma audiência marcada para o dia 7 de agosto, alegando que precisava participar de um jogo importante pelo Flamengo contra o Palmeiras. A nova audiência foi marcada para o dia 18 de setembro, deixando em aberto o desfecho do caso e suas possíveis implicações na carreira do atleta.



O empresário Kaio, através de seus advogados, João Maia, Pedro Moutinho e Gil Ortuzal, pretende mover uma ação civil indenizatória no valor de 500 mil reais, além do processo criminal. Ele criticou duramente a conduta de Wesley, afirmando que se sente "extremamente desrespeitado" e que o jogador tem utilizado sua profissão como desculpa para se esquivar das responsabilidades judiciais. O Flamengo foi procurado pela imprensa para comentar o caso, mas ainda não se manifestou.