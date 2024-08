Surfista Gabriel Medina no 'Encontro' - Foto: Reprodução

Surfista Gabriel Medina no 'Encontro'Foto: Reprodução

Publicado 14/08/2024 13:20

Gabriel Medina, um dos maiores nomes do surfe mundial, não conseguiu conter a emoção ao falar sobre sua conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024. Em uma participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", na manhã desta quarta-feira (14), o surfista relembrou sua trajetória no evento e expressou a alegria de ter vencido tantos obstáculos para chegar ao pódio.



Durante a conversa, o atleta falou sobre a frustração de ter sido eliminado na disputa pelo ouro por falta de ondas. "É difícil de aceitar. Você não ter uma oportunidade. Mas eu sei que eu dei meu melhor, estava preparado para aquele momento. É aceitar o momento e seguir com fé. Foi algo que eu não tinha controle, então prefiro não gastar energia com isso. É a natureza, né", ponderou.

O esportista, que caiu nas semifinais contra o australiano Jack Robinson em Teahupo'o, revelou que passou um longo período sonhando com esse momento. "Essa medalha significa muito pra mim, porque eu esperei vários anos me preparando pra esse momento que finalmente chegou. As Olimpíadas acontecem de quatro em quatro anos, então era algo que não saía da minha cabeça", declarou.

Medina também refletiu sobre o impacto que sua participação teve além do esporte, mencionando uma foto icônica sua surfando que conquistou o público. "Eu queria muito essa medalha, eu sonhei com essa medalha, e ter conseguido ela foi um sonho, ainda mais do jeito que foi. Independente da cor da medalha, eu me sinto vitorioso, porque aconteceram muitas coisas boas nesse campeonato. Eu não esperava que, sei lá, uma foto minha surfando atingisse tanta gente, né?", acrescentou.