Pedro Scooby abre o jogo sobre preferências na cama e fala de liberdade sexual - Foto: Reprodução

Pedro Scooby abre o jogo sobre preferências na cama e fala de liberdade sexual Foto: Reprodução

Publicado 14/08/2024 12:36 | Atualizado 14/08/2024 12:37

Parece que Pedro Scooby não tem papas na língua quando o assunto é sexo! O surfista foi um dos convidados do programa "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, e causou burburinho ao falar abertamente sobre suas preferências na cama. A revelação que mais chamou atenção foi seu gosto por uma "linguadinha" na parte de trás.

Ao lado de Valesca Popozuda, a outra convidada da edição desta terça-feira (13), o famoso revelou ser adepto do prazer anal. “O ‘culíngua’ é bom demais, eu gosto. A linguadinha é maneirísssimo, pega assim de baixo”, detalhou o ex-BBB sem rodeios.



Além de falar sobre suas preferências, Scooby também abordou ser mente aberta. “Eu sou um cara que tenho uma liberdade tão grande na minha vida, que faço o que eu quiser, e os outros que se explodam. Eu já tive uma namorada que era aberta para tudo e, mesmo assim, nunca fiz com homem, ainda não tive curiosidade”, contou.

Apesar de não ter explorado essa experiência, o famoso deixou claro que, se algum dia quiser, não hesitará em realizar. “As pessoas falam com uma certeza de que nunca vão dar. Por enquanto, não rolou a curiosidade. Mas se um dia eu quiser, eu vou dar. Nunca vi ninguém que deu e depois não quis mais dar”, afirmou.



Scooby também não poupou elogios à esposa, Cintia Dicker, com quem está casado há três anos, destacando a importância da liberdade no relacionamento. “Fantasia é ter liberdade de viver o que deseja. A Cintia, que é a mulher com quem estou casado há três anos, por mais que nosso casamento seja fechado, com ela eu vivi as maiores fantasias”, revelou.