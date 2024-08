Val Marchiori - Reprodução/Instagram

Publicado 14/08/2024 11:52 | Atualizado 14/08/2024 11:55

Val Marchiori, conhecida por ostentar luxo e glamour, voltou a ser destaque nas manchetes, mas desta vez, não pelos motivos que gostaria. A empresária e estrela do reality "Mulheres Ricas" foi condenada a pagar uma dívida de R$ 355 mil ao Banco do Brasil, após uma ação movida contra ela pela instituição financeira.



O processo, que tramitou na 22ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, teve início devido a uma conta especial aberta pela famosa, além de um CDC automático e um cartão de crédito. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, a socialite teria deixado de pagar diversas faturas, acumulando um montante considerável que agora precisará ser quitado.



Durante o andamento do processo, Val Marchiori não apresentou defesa, o que resultou em sua revelia — termo jurídico utilizado quando uma das partes não se manifesta dentro do prazo estipulado. Assim, o juiz responsável pela ação não teve outra alternativa a não ser condená-la a pagar a dívida integralmente.



Enquanto a equipe jurídica da empresária continua negando as dívidas, a condenação se soma a uma série de controvérsias que têm perseguido Val nos últimos tempos. Fica a dúvida sobre como a socialite reagirá a essa sentença que promete mexer com sua fortuna.